中央日前撥發日本贈124萬劑疫苗，但配送時程和劑量備受爭議，台北市長柯文哲認為各縣市資訊不對等，對此，基隆市長林右昌表示，他和高雄市長陳其邁都是當天看到新聞才得知疫苗要提前配發，怒批柯無需被迫害妄想症、無限上綱營造不公平。

林右昌下午舉行防疫記者會還原疫苗分配過程，他說，中央流行疫情指揮中心宣布疫苗提前發送時，他正在和團隊開會，直到傍晚6點半才收到幕僚訊息，直言自己是從新聞媒體報導上得到資訊，當下也立馬打電話給高雄市長陳其邁詢問，陳也表明是看新聞得知消息。

林右昌說，中央沒有事先通知地方政府令他措手不及和不滿，甚至感到錯愕，但對於台北市長柯文哲質疑各縣市資訊不對等的言論，他表示，柯不必有被迫害、妄想症、營造不公平氛圍，他認為，所有縣市長都一樣，大家也是同一個時間知道。

此外，林右昌進一步指出，疫苗分配的數量無法回溯，上一次雙北因屬於重災區，中央流行疫情指揮中心已提早撥發前3類人員施打的劑量，但其他縣市僅配發至第1類人員，他認為，柯文哲說中央少給北市疫苗的行為，相當不厚道，但也建議中央未來能把施打類別歸類清楚，以免數字造成誤會，或被扭曲。

林右昌表示，防疫期間大家都很辛苦，不僅政府跟人民要團結一心，中央跟地方也必須更緊密合作，盼中央流行疫情指揮中心能思慮周延，這樣行政院長或總統宣布優先為75歲以上長者施打疫苗的美意，就不會被打折扣，希望不要再有類似狀況發生，造成矛盾或不愉快。