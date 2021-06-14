本土疫情嚴峻，各界都緊盯疫苗動態，不過高雄市苓雅區一家眼鏡行4日在粉專自曝「全體員工已經接種疫苗」，消息一出引發爭議，許多網友質疑「驗光師能打疫苗嗎？」對此衛生局獲悉後澄清，該眼鏡行屬於驗光所，所有人員都是有職業登記的醫事人員，所以優先接種疫苗沒有問題。

本月4日，該眼鏡行在臉書貼文中指出，「感謝台灣醫護人員守在前線保護著台灣，謝謝您們用醫護人員的天職守護每一個生命」、「全體員工施打完COVID-19肺炎疫苗之後，深刻的感謝台灣有這麼棒的醫護人員」，不過這樣的暖文卻遭網友圍剿，眾人紛紛質疑開酸「全體員工都驗光師？」「現在知道為什麼高雄打那麼快了嗎？」

高雄眼鏡自曝全體員工打完疫苗遭網友圍剿，因此特別PO文澄清。（圖／翻攝眼鏡行粉專）

消息一出，衛生局簡任技正潘炤穎調查後表示，該眼鏡行屬於驗光所，裡頭工作人員包含驗光師、驗光生都有執業登記的醫事人員，在符合第一類人員，也就是醫事機構職登醫事人員的前提下，基本上他們優先接種疫苗是沒問題的。

面對抨擊，該眼鏡行事後也於臉書澄清「全體員工都是經由國家考試院考試合格，並由國家頒布合格證照的驗光師與驗光生。全體員工皆具備有醫事人員從業所需的『執業登記證照』，隸屬於第一類醫事人員。」

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