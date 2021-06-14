花蓮新增4例確診案例，其中1例為上月同50多歲水泥工北上桃園觀音工人的妻子，相關群聚染疫人數已累計12人，另3例則是龐大家族群聚染疫，最小年齡僅3個月大，由於該家族子女數眾多，親友三不五時就會到家中打麻將、烤肉慶生、小酌相聚歡，相關足跡十分複雜，除新城、吉安鄉及花蓮市外，還涉及宜蘭，目前匡列人數已達60位，感染源仍待查。

案13195群聚圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13101疫調足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13101疫調足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

衛生局長朱家祥表示，案13101為一名40多歲女性，上月15至17日和案12137一同前往桃園觀音工地做工，18日返回新城鄉後，不時會到新城村的水果攤、豬肉攤及菜攤採買食物料理，由於她平時有抽煙、吃檳榔等習慣，不時有咳嗽症狀，9日上午和先生案12668前往門諾醫院看診，下午則到秀林崇德村的檳榔攤協助包檳榔，9日案12137確診後，她和先生10日前往醫院篩檢，她的結果是陰性，先生則為陽性，她也因而隔離，13日再度採檢後確診，Ct值為35.1，感染源應為觀音工班，不過感染已有一段時間，目前病毒量及傳染力較低。

案13195疫調足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13196、13197疫調足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

案13196、13197疫調足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

另3例則為秀林鄉崇德村落龐大的家族群聚案，朱家祥說，案13195為一名40多歲女性，Ct值為20，平時和先生、二兒子、三女兒、外孫等同住，大女兒及大女婿與4名小孩，常會回娘家吃飯，個案還有弟弟妹妹住在家裡對面，也常到他們家中吃飯進行社交活動等，個案也會替二女兒照顧一對兒女，家族連結十分親密。

案13195平常有抽煙、喝酒、吃檳榔等習慣，加上血脂較高，本月10日發現喉嚨痛、鼻塞、咳嗽等症狀後，有前往診所看診，隨後到7-11買涼水，由於水泥工班群聚染疫案，縣府於崇德設置快篩站，她13日去檢驗結果為陽性後，到醫院採檢確診。

雖然案13195自述足跡多在自宅，不過相關接觸史隨家中進出人多，疫調相對複雜，衛生局也請她鼓勵親朋好友前往快篩，其準女婿及3個月大的孫子相繼染疫，分別為案13196及案13197。

朱家祥說，案13197是名20多歲男性，Ct值為36，有抽煙、喝酒、吃檳榔等習慣，平時打臨時工維生，上月30日至本月9日分佈新城、吉安鄉與花蓮市，4日曾到宜蘭接友人到花蓮玩，7日再送他們回去，10日到遠傳電信中山門市辦事，11日還去超市採買準備烤肉慶生活動的食材，個案自述10日有出現喉嚨不適等症狀，等待13日因準岳母確診去篩檢陽性確診。

朱家祥說，案13195和案13101住在同村落，雖然沒有直接的接觸史，不排除為間接染疫，而案13195接觸關係十分複雜，目前已匡列60人，55人在防疫旅館，5位在居家隔離，將會儘速完成核酸檢驗，盼能盡快揪出感染源，讓病毒不要擴散。

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