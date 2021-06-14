新竹縣因應疫情成立的「快篩部隊」和「快打部隊」，15日將全面啟動，因竹東發生機構群聚，陸續出現確診者，縣長楊文科決定在竹東河濱公園設置的篩檢站，16日專為竹東鎮民提供免費快篩服務。

楊文科說，目前疫情關鍵重點在於普篩和疫苗接種，現階段不怕有確診者出現，擔心的是找不到確診者，縣府將會針對熱區進行普篩，寶山、峨眉已經實施，目前是竹東，縣府也會做好全盤規畫，只要疫苗下來，就能盡快為鄉親接種。

新竹縣「快篩部隊」包括竹北台大生醫醫院、縣府前廣場、湖口鳳山工業區、竹東河濱公園等4個公費篩檢站，3個自費快篩站為竹北大安醫院、湖口仁慈醫院、竹東北榮新竹醫院，並有3組行動快篩部隊，16日專為竹東鎮民提供的免費快篩服務，民眾要先向竹東鎮衛生所網站預約，報名到15日下午5點止。

另外，湖口鳳山工業區篩檢站除接受一般民眾預約，也提供專門時段，協助和確診者足跡重疊的企業移工預約，有需要的公司企業，可直接提供名冊給衛生局，會儘速安排採檢。

在「快打部隊」方面，15日起的疫苗接種，不分地點都是「完全免費」，為落實分流、避免群聚，縣府請符合資格的民眾，依照通知單上註明的日期時間及地點前往接種，合約醫院及診所都會開設專區及專門門診施打疫苗。

衛生局並安排3個醫護團隊及3家衛生所，15日到9家機構為577位住民接種疫苗，新竹縣1萬3000劑疫苗，將會在20日前全數施打完畢。在疫苗接種順位方面，將會把「殯葬業者和保母」納入第7類接種對象。