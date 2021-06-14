大陸酒泉太空中心的長征二號F火箭-神舟12號太空船已準備就緒，未來幾天，將有3名太空人會搭乘這艘太空船，前往天和號核心艙站，預計停留三個月後再返回。這是中國大陸近5年以來，再一次執行載人太空任務。

太空飛行(space flight now)報導，據中國航天科技集團(CASC)表示，負責運載的長征2F火箭外號「神箭」，全長58公尺高，採用2節與4具輔助火箭的設計，可運送7.8噸的酬載進入低軌道，它是專門用來運送人員所設計，已進行了6次載人任務，包括大陸首名太空人楊利偉。頂部的神舟12號太空船狀況良好，酒泉中心的地面團隊，正在進行最後的檢查和測試。

今年4月29日，大陸推力最強大的長征 5B 重型運載火箭，將天和號太空站核心艙送到軌道，成為中國大陸第1座長期型軌道太空站。到了5月29日，天舟2號無人貨船發射升空，於8小時後與天和核心艙對接，送上了燃料、食物和太空服，正是為太空人的到來做準備。

由於大陸官方尚未宣布神舟12號的確定發射日期，所以報導只能講「近期」，但是根據過去的慣例，火箭大概都是升空前一星期左右走到酒泉發射台，可推斷實際發射時間可能在 6 月 16~ 17日。

此外，官方也沒宣布太空人的名字，不過已經有航太專家推測，3名太空人可能是聶海勝、鄧清明 、葉光富，其中56 歲的聶海勝已有2次太空飛行經驗，非常資深，其他2名也是老手，鄧慶明55 歲，葉光復40歲。

也有人獲知大陸的下一次載人任務神舟十三號，計劃於 10 月發射，3名太空人也會執行6個月的任務。

另外，太空站的擴張也在計畫當中，預計以6次發射任務完成太空站的組裝，最終形成T型的大型太空站。