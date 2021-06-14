新北市社會局好日子愛心大平台已累積3億6964萬元，新北市長侯友宜今開防疫會議時，特別感謝一對國小兄妹，用零用錢捐贈1萬個防疫面罩，讓他特別感動，並承諾兄妹將一起並肩作戰，對抗病毒。

侯友宜表示，裕德國小3年級的黃紹婷及國中1年級的哥哥黃震豪，特別存下零用錢，買了1萬個防護面罩，並寫信來市府，盼跟給市長一起對抗病毒。

社會局長張錦麗也念出信件內容指，小兄妹看到新聞報導，得知現在疫情嚴峻，便將平時省下來的零用錢和紅包，請叔叔購買防護面具，希望能夠幫助第一線醫護，與市長一起並肩作戰，盼能「枕戈待旦、滴水穿石」。

信末，小兄妹也逗趣地寫道，「如果收到面罩可以打電話通知我嗎？我怕我的錢被叔叔吃掉，所以要跟我說」，侯友宜也笑回，已經收到面罩，小朋友真的很可愛，謝謝他們的愛心，市長會繼續努力，對抗病毒。

新北市衛生局指出，小兄妹也一起找了阿公阿嬤贊助，兄妹倆捐贈的1萬個防護面罩，將轉送給新北市急救責任醫院，而阿公、阿嬤贊助的防護面罩已分送給消防局50個、亞東醫院3000個。