旗山警分局與天后宮合作，希望疫情平安。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，旗山警分局和旗山天后宮再度跨界合作，推出聯名款護身符，讓民眾有機會不出門就能免費抽獎獲得，希望透過警力與宗教信仰，保護及保祐民眾。

旗山警方和天后宮跨界合作，以「無形的媽祖保佑，有形的警察保護」概念，推出限量的聯名款護身符2.0，正面有著天上聖母媽祖慈恩加持，背面則是警察穿上防彈衣的造型，象徵防禦各種不順、厄運與小人，保祐人們找到心中的力量與信仰。

旗方表示，此款媽祖與警察的聯名款護身符，讓民眾獲得雙重保障，不僅有無形的媽祖保佑，還有有形的警察保護大家。考慮民眾近來多宅在家，該分局粉絲專頁已PO出抽獎辦法，現在只要到旗山波麗士臉書粉絲專頁按讚，並按讚抽獎貼文標記一好友，並在貼文寫下鼓勵感謝警察的話，並公開分享抽獎貼文，就可以讓防疫待在家的民眾，不用出門也有機會免費獲得最強護身符2.0。

活動推出後，吸引數百名民眾上網留言，包含「感謝警察人員不畏風雨堅守崗位，疫情期間更加辛苦的維持治安與交通，感謝有你們」等話語。