藝人賈永婕13日在臉書發文表示，她找包括小S在內多位圈內好友募資近7千萬，捐了252台有「救命神器」之稱的「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），但衛福部長陳時中卻隨即表態攬功，指揮中心先前採購了500台，已有200台到貨，讓不少網友譁然。對此，有粉專就列出陳時中8大事蹟，讓媒體人羅友志笑翻。

總統蔡英文13日深夜在臉書指出，指揮中心先前採購的500台「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），已經有200台到貨，會用最快的速度提供給醫院。但蔡總統說法，卻引起大批網友不滿留言表示，「超前部署一年終於到貨了，真是巧，藝人沒捐都沒有，藝人捐了突然就到貨了？」。

資深媒體人羅友志。（資料照／邱子軒攝）

臉書粉專「綠查錶」14日則貼文列出，陳時中「超前部署」9項荒謬事蹟，粉專指出，「高流量氧氣鼻導管」-賈永婕等一群善人捐了，「快篩試劑不夠」-吳宗憲捐了，「防護衣等耗材不夠」-在地愛心企業捐了，「AZ、嬌生疫苗」-美國跟日本捐了，「呼吸器」-五月天捐了，「負壓隔離艙」-前交通部長林佳龍找人一起捐了，「檢疫亭」-林志玲捐了，「BNT疫苗」-企業老闆台灣價值不夠還在卡。媒體人羅友志也分享該貼文並嘲諷3個字。