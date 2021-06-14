大陸高考（大學入學考試）剛結束，廣州官方宣佈，中考（高中入學考試）將延期至7月，主要考量因素有二，一是全力確保廣大考生和家長身體健康安全；二是全力確保廣大考生高中順利錄取相關作業。

廣州市教育局副局長谷忠鵬表示，高考剛剛過去，如何做好「平安中考」是全市各界共同關心的問題，廣州市今年有491所初中學校的學生報名參加中考，共有中考考生90544人，其中社會考生1898人；各類考務人員約1.25萬人；計劃編排考點156個。無論是涉及的學校數、考點數還是考生數、考務人員數都遠超剛剛過去的高考。

谷忠鵬說，根據疫情防控要求，為減少人員交叉流動，避免聚集性活動，確保廣大師生生命安全和身體健康，經過慎重研究和組織包括疾控專家在內的各方專家評估論證，廣州市市決定將原定於6月20日至22日舉行的2021年中考延期到7月進行，延期後的具體考試時間我們將根據疫情形勢綜合研判，儘早確定並提前通知。

谷表示，之所以做出延期舉行中考的決定，主要是出於兩個方面的考慮，一是全力確保廣大考生和家長身體健康安全。當前廣州市正處在疫情防控決戰決勝的關鍵期，疫情防控仍容不得半點大意、一絲鬆懈。而即將到來的2021年中考考生數量大，超過9萬人，其中走讀生居多，佔比約63％；涉及初中學校多，共有學生參考的初中學校491所。由於校舍等硬件的限制，大部分初中學校沒有住校集中管理的條件，難以達到考生、考務人員在校封閉管理和集體用餐的要求。與此同時，156個考點需對應491所初中學校，平均每個考點將安排3-4個初中學校的學生參加考試，不同學校之間的學生難免集聚和交叉。當前形勢下舉行中考可能會增加疫情擴散和交叉感染的風險。適當推遲中考時間有利於降低因中考導致的疫情傳播風險，有利於全市疫情防控的大局。

二是全力確保廣大考生順利錄取相關作業。廣州市2021年中考不納入全省統考，由廣州市自主命題、單獨考試、自主組織，調整考試時間不會影響其他地市的中考組織。同時，雖然廣州市中考延期至7月舉行，但將根據疫情形勢綜合研判，在符合疫情防控要求的前提下，盡快確定考試時間，並提前通知各位考生和家長。並稱，廣州市的中考組織將不會影響9月1日前完成高中階段學校的招生錄取工作，也不會影響下學期的正常開學。