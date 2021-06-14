防疫政策各縣市都在比拚，桃園近日不少政策都「跟進」，市長鄭文燦14日被問到相關問題，大方指出好的政策不怕學習才是健康的態度，不管市民提出、別的縣市做的、或者是市府團隊公務員提的建議，他都會接受，「融合大家的智慧就是最好的防疫對策！」

近日有不少防疫政策都是高雄或台中先喊出來，桃園才跟進實施，像是計程車接送長者、宇美町打針法等，市長鄭文燦被問及相關問題時，大方表示：「好的政策就要學，互相學習求進步！」

鄭文燦說，疫情期間各縣市都有提出一些不錯的疫苗施打政策，對他來說不是要求快而已，要求的是要精準接種、友善接種跟安全接種，能夠把分組、分齡、分時段、分里別順利完成，這一段時間桃園推出計程車隊服務，設計得很精緻，每一個站都有計程車，都會區跟鄉村區也考慮到不同的數量。

鄭文燦提到，像是復興區設計了新的方式，讓車隊可以得到比較多的經費，除了衛生所以外，其他9個里也分別設了接種站，因為復興區居民雖然只有600多人要施打，但相隔較遠，希望每一個長者都能夠得到照顧和保護。

鄭文燦說，其他像是在接種站設置復康巴士、輪椅、或是開放路邊停車等，有的是桃園先做，有的是別的縣市先宣布，市府團隊都會仔細地討論，「好的政策不怕學習，才是健康的態度！」強調防疫不是競賽，是要把工作做好，所以任何好的政策，不管市民提出來的、別的縣市做的、或者是市府團隊公務員提的建議，他都會接受，融合大家的智慧就是最好的防疫對策。