台南市後壁區樹人國小247、248、249芒果樹。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市中西區清水寺79榕樹（左）。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市善化區善化糖廠235樟樹。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

台南市山上區山上花園水道博物館223琉球松。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

新冠肺炎疫情3級警戒，政府呼籲民眾過防疫新生活，宅在家不出門，減少群聚，平日線上學習、居家辦公，假日也待在家追劇。台劇《俗女養成記》、《想見你》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》，劇中很多場景在台南拍攝，畫面中有台南市的珍貴樹木，市長黃偉哲邀請民眾防疫期間，線上發掘台南老樹之美。

黃偉哲指出，這一波疫情嚴峻與人流移動造成家庭群聚感染有關，因此希望民眾響應市府不返鄉、不移動、不群聚、多宅配「三不一多」政策。同時，也可上農業局「愛樹一生一世網站」，進行另類的線上老樹之旅，吸取樹木生態知識。

農業局長謝耀清表示，農業局推薦幾處台劇場景隱藏的老樹，讓民眾追劇遊臺南同時尋找老樹。如《俗女養成記》陳嘉玲念的後壁區樹人國小，有被學校師生稱為「福祿壽三仙」的芒果樹；《想見你》關鍵場景「32唱片行」附近的清水寺，有棵老榕樹，日據時代逃過美軍轟炸，守護地方至今

謝耀清說，《我的婆婆怎麼那麼可愛》小鷗一家吃下午茶的善化糖廠，有一棵見證糖廠變遷的老樟樹。另外，劇中妮妮與阿堂約會的山上花園水道博物館，有相傳為日皇太子栽植的琉球松，園區內還有樟樹、羅漢松都是見證此地興衰的老樹。

農業局邀請民眾線上認識老樹、親近老樹與擁抱老樹，進入該局網站「愛樹一生一世」https：／／oldtree.tainan.gov.tw／，瀏覽老樹偉岸挺拔的身姿與認識老樹成長故事。