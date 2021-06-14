台北市副市長黃珊珊在臉書上開嗆中央，批評中央拖到最後1分鐘才告知數量，早上又看到衛福部長陳時中的未接來電，但不知道接了有沒有用，直呼我們共同的敵人是病毒，不是彼此，黃珊珊14日下午在記者會上補充，陳時中當時打來已經很晚，自己睡著了，今天下午有和部長通過電話溝通了。

此外，黃珊珊在臉書上還提到，任何人有私心或私欲，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴，媒體追問是在暗指陳時中嗎？對此，黃珊珊說，這幾個月來和部長都有電話溝通，這次台北的疫情，都是中央和地方一起努力才會有這樣的結果，相信部長扛著全國的防疫責任，不會區分彼此。

黃珊珊解釋，這次的疫苗政策碰到很大的問題，大家都想把事情做好，北市認為應該要先告知數量，再決定開放對象，但目前中央政策是，先決定開放對象，再決定數量，讓地方政府必須面對民眾的質疑。

黃珊珊強調，有和部長溝通，也都提過，但還是有這樣的問題，接下來中央還有60幾萬劑疫苗會再配發，盼中央在發下來前，能早點通知，才知道怎麼跟84歲以下長者說明何時能施打，台灣是同島一命不希望分彼此，相信部長也是一樣。