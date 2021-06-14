源自於印度的變種新冠病毒Delta已經成為流行英國的主要病毒株，傳染力驚人，對疫苗也更有抵抗能力。

源自於印度的變種新冠病毒Delta傳染力驚人，疫苗接種率相當高的英國，目前因為感染Delta而死亡的患者中，有將近3成已經完整接種過2劑新冠疫苗，最終仍不幸身亡。有模型預測，Delta恐讓英國陷入第三波疫情，迎來每日新增8萬人確診的噩夢。

英國《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，英格蘭公共衛生署（Public Health England）最新公布的數據顯示，Delta變種病毒株「B.1.617.2」已經主宰英國疫情，目前全英國各地超過90%的病例都和Delta有關，當中英格蘭約佔了3.9萬例，蘇格蘭佔了超過2,000例，威爾斯有近200例，北愛爾蘭則是雙位數。

這隻變種病毒目前已在英國造成42人死亡，不過令人擔憂的是，當中12名死者生前已經完整接種2劑疫苗，佔比為29%；另外23名死者未接種過疫苗，7名死者21天前已經接種過1劑疫苗。

這隻病毒突破疫苗防護網的能力令人驚訝，英格蘭公共衛生署的報告指出，Delta病毒造成家庭傳播的風險較源自於英國的Alpha病毒還要增加64%；Delta在戶外的傳播力也增加40%。

這份報告不禁讓科學家擔憂，疫苗接種率相當高的英國可能迎來第三波新冠疫情。英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）12日分析，若根據目前情勢，至7月中，英國可能出現單日新增8萬人確診的紀錄，超越1月疫情高峰時期的單日7萬人確診。

此外，英格蘭公共衛生署的報告也指出，在接種1劑疫苗後，疫苗讓感染Delta病毒的患者免於出現症狀的保護效力為33%，接種第2劑後，保護效力上升至81%，不過保護力仍舊低於源自於英國的Alpha病毒，第1劑後的效力為51%，第2劑則為88.4%。

英格蘭公共衛生署指出，接種2劑AZ疫苗後，疫苗抵抗Delta病毒的保護效力變化幅度仍存在不確定性。

目前全英國施打的疫苗劑量中，70%為AZ疫苗。