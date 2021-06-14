「台中景點疏導隊」於端午連假期間成軍，由市府跨局處組隊於各大熱門景點手持告示牌、大聲公，呼籲民眾避免人潮聚集，「防疫不出門，疫情不上門！」市長盧秀燕14日表示，這三天連假台中景點疏導隊執行情況大致良好，感謝市民朋友經勸導都能配合、相互體諒，一起守護這座城市。

盧秀燕說，因應端午連假可能人潮，市府啟動端午防疫專案，包含交通節點監控車流、發送邊境防疫提醒簡訊、雙鐵重要車站設置防疫消毒門，同時也在全市熱門景點及市場等處啟動「台中景點疏導隊」，例如經濟發展局會同警察局到全市42處公有市場稽查宣導，觀光旅遊局、建設局、運動局、民政局、客委會等局處也針對各自管理景點宣導，感謝各位同仁和志工大力協助。

觀旅局說明，端午連假期間每日派出4隊景點疏導隊，針對東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、新田登山步道、大甲鐵砧山風景區及大坑9號、9-1號、10號步道周邊宣導，僅有零星遊客或攤販，均依規戴口罩且無群聚。針對人潮易聚集的草悟道、中央公園等11處景點公園，建設局每處派出1至2組疏導隊，並配合保全或警察共同稽查宣導，民眾皆依規戴口罩且無群聚。

此外，運動局於太平區運動場、太平祥順運動公園、大里運動公園及潭子運動公園等地巡視宣導，截至今日中午共巡查疏導38人，均已配合離場。客委會針對東勢客家文化園區及東豐自行車綠廊道周遭，由同仁及園區駐點人員巡視宣導，園區雖已封閉，但仍有零星民眾進入園區或借道園區進入東豐自行車綠廊道，經勸導後均配合自行離開。

因應端午連假可能出現採買人潮，經發局除已通令全市42處公有市場加強各項防疫工作，連假前一日起啟動擴大稽查到清水第一、沙鹿、南屯、水湳、大甲第一、大甲第二、豐原第一、東興及西屯等傳統市場宣導防疫及人流分流措施，現場攤商及民眾均配合相關防疫規定。