屏東縣將於15日開始大規模疫苗接種，除48個注射站同步啟動外，為避免擁擠，還將在6個鄉鎮啟動原備妥的速打站，而警方為配合長輩專車免費接送，也將於15至20日每天早上7點至下午6點在屏東市長春街實施道路封閉交通管制。

屏縣府指出，48處中大型施打站包括屏東縣立體育館、14家專責醫院及27鄉鎮市衛生所，而為避免擁擠，另有6個鄉鎮啟動原備妥的速打站，包括萬丹鄉在萬丹國中、潮州鎮潮州高中、內埔鄉內埔國小、東港鎮慈濟靜思堂、新園鄉新園國中、長治鄉長興國小。

縣府說，首批施打對象是年滿85歲以上優先，第2批為80至84歲長者，預計18至20號開始施打，而雖有為長輩推出免費接送專車，但仍鼓勵有1位家屬陪同，同時也會採取比較貼心的服務，以示範點屏東體育館的大型速打戰為例，已經跟負責的高榮團隊達成共識。

縣府說，體育館內分成6區，每區有33位長者，協助他們坐定之後，就不再移動，由醫護分別給予衛教、身體狀況評估、注射，之後並在原地觀察15分鐘，再一起離開。至於其他注射區，也會依環境狀況，朝此方向跟醫護團隊協調處理，即使無法完全比照，也要以貼心為最高宗旨。

縣府提醒，除了14家責任醫院醫事人員直接在該院施打，長照機構、洗腎患者等由醫院、中心協助施打，其他醫事人員、診所醫事人員、第一線防疫人員和符合資格長輩，一律在當地衛生所或其他速打站施打。詳細施打站地圖及施打期程可以至縣府官網「疫苗施打站專區」查詢。

此外，警方也針對大規模疫苗接種進行交通管制，警方稱，將於15至20日每天早上7點至下午6點在屏東市長春街（青島街至勝利路區間）實施道路封閉交通管制，建議用路人提早做好改道準備，避免車輛回堵浪費寶貴時間。

警方說，為防止沿線車流阻塞，家屬可將車輛停放在屏東市仁愛路（勝利東路至公園路端）路段路邊停車格（不收費），且疫苗施打期間（早上7點至下午6點）紅黃線都開放停車。

至於屏東市長春街（青島街至勝利路段）屆時實施道路封閉管制，藉此提供長照專車、復康巴士停等使用，建請用路人可提前從中華路直行或於青島街左轉，或直行勝利東路左右轉進入屏東市區其他地區，以避免勝利路段車流回堵。