7大工業國集團（G7）領袖峰會昨天首度在聯合公報中強調維護台海和平穩定的重要性，蔡英文總統今天感謝G7成員國及歐盟領袖對台灣的堅定支持。她說，正因為台灣受到國際的關注，我們首先要團結克服疫情的考驗，也必須堅守著民主自由的信念。

蔡英文在臉書表示，謝謝防疫團隊在端午節持續奮戰的同時，她也要跟大家報告和台灣有關的一個國際訊息：第47屆7大工業國集團（G7）領袖峰會在昨天結束。G7領袖峰會 發布的聯合公報中，強調了維護台海和平穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題。

她說，這是G7領袖峰會第一次在聯合公報中，提到對台海和平穩定的重視。此外，這也是今年接續在美日領袖峰會、美韓元首峰會、歐日領袖峰會、G7外長會議，以及日澳2＋2會議之後，世界上主要的民主國家，再一次表達對印太區域和平穩定的關注。我要謝謝G7成員國及歐盟領袖對台灣的堅定支持。

蔡英文強調，這些進展再次說明了，台海的和平穩定，不只是兩岸之間的事情，更是印太區域中受到全球關注的焦點，是維繫自由開放的印太地區 的關鍵所在。正因為台灣受到國際的關注，我們首先要團結克服疫情的考驗，也必須堅守著民主自由的信念。「我們會持續努力」。