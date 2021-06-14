美國資深演員尼德巴帝（Ned Beatty）是一名曾獲得奧斯卡提名的演員，演出過許多知名電影，擔任過《玩具總動員3》「熊抱哥」角色配音，反派角色深入觀眾的印象裡，尼德巴帝平常與家人一同居住，昨（13日）週日早上在睡夢中離世，享年83歲。

根據CNN報導，尼德巴帝（Ned Beatty）昨（13日）星期日早上在沒有任何病痛，突然離開了人世。1972年是尼德巴帝首部電影《激流四勇士》演出，演技受到許多觀眾的認同，1976年參與《螢光幕後》電影演出，讓他入圍了奧斯卡最佳男配角。經紀公司（Shelter Entertainment Group）表示：「Daily Variety稱他為好萊塢最忙的演員。」

Ned Beatty在影片中表示，能參與到《玩具總動員3》這部電影的心得。（圖/youtube)

1978年尼德巴帝參與知名電影《超人》飾演奧提斯，2013年是他最後一次參與電影製作，在演出電影《Baggage Claim》和《The Big Ask》過後，就慢慢淡出影視圈。曾經擔任《玩具總動員3》「熊抱哥」角色配音，讓更多的年輕人認識他，戲劇性的聲音表情，許多人喜歡「熊抱哥」劇中反派的性格。

尼德巴帝曾表示：「能參與到《玩具總動員3》這部電影的一部份，真得很棒！我無法用言語來表達。」經紀人感傷表示：「尼德是一位具代表性演員，也是我們最親愛的朋友，將會永遠懷念。」許多網友在底下表示：「很難過聽到這個訊息，他是一位很棒的演員」、「永遠不會忘記他，演過的電影畫面」、「上帝祝福他，他是多棒的一位演員」