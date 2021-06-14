張文宏認為，只有完成疫苗的廣泛接種，才能建立起對病毒傳播的阻擋，一旦有病毒輸入，哪怕是變異病毒，其傳播速度也會大幅度減弱，可以從容淡定地採取精準防控。（圖／美聯社）

新冠肺炎(COVID-19)大流行至今一年多，全球加速疫苗接種的同時，毒株在大流行中的突變也成為科學家追蹤的焦點，近日醫學期刊《免疫》(Immunity)發表的論文顯示，新冠肺炎毒株發生在刺突蛋白上的變異很可能會影響當前抗體治療藥物和疫苗的保護效果，也可能發生跨物種傳播到其他的宿主動物身上，可能對未來全球疫情發展與疫苗形成難以預料的威脅。

《多維新聞》引述這篇由北京清華大學等研究團隊發表的論文稱，此項研究確認了突變病毒株刺突糖蛋白多個突變位點的影響，顯示變異株對目前抗體治療以及疫苗保護都可能構成嚴峻挑戰。

研究指出，在新出現的變種病毒中正在發生抗原轉移（不同毒株或不同病毒之間相互融合形成新病毒亞型），這就要求立即對單克隆抗體療法和疫苗進行重新評估和更新。從長遠來看，目標是開發通用的治療和預防干預措施，以保持對所有突變毒株的有效性。

針對變種病毒的危險性，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博表示，最早在英國流行的變異株（Alpha株）使得傳染性增加56%左右。而其後發現的Beta病毒株（南非流行的變異株）也存在傳染性增加。Gamma病毒株（南美流行變異株）則可能增加1.4至2.2倍的傳播性。

但是他也認為，英國當前被印度流行的Delta變異株攻破，成為主要的流行毒株後，臨床上重症率或者病死率均未增加。這顯示近期無論是哪個國家或者地區，病死率增加還是與疫情失控後的醫療資源擠兌有關，而不是因為病毒的變異。

張文宏的說法與日前廣東疾控中心發布的疫情略有出入，廣東工作組醫療救治組專家、廣東中醫院副院長張忠德表示，當前廣州這波Delta毒株疫情的特點是年齡比較大的患者較多，患者病情進展很快，患者的症狀比較明顯，有80%左右的病人都有發高燒。另一名醫療救治組專家、中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東表示，這次進入重型和危重型患者的比例相對偏高，大約是10%到12%的比例。至於為何臨床統計上的差異，可能還需要進一步研究。

張文宏還說，中國大陸已完成疫苗接種8.6億劑，數量早已達到世界第一，但完成兩針接種的比例還較低，需要繼續努力。只有完成疫苗的廣泛接種，才能建立起對病毒傳播的阻擋，一旦有病毒輸入，哪怕是變異病毒，其傳播速度也會大幅度減弱，此時就可以從容淡定地採取精準防控，將該病毒的危害級別大幅度降低，維持世界的正常開放與執行。