台北1名服務於航空警察局安檢大隊的陳姓男子，考上110年警大研究所公共安全研究所而且拿下全時生榜首，但1篇上榜心得中，他自爆「航警局爽生活」，在航警局工作7年，等於拿國家薪水過退休生活，還「每兩個月就出國玩」，他更老實坦承自己「與社會與警界脫節」，不過，他今年如願考上警大研究所，此篇「心得」被轉PO上臉書社團，引起大批網友熱議。

根據了解，陳男103年畢業進入航警局工作，他自述「未受理過任何報案、開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活」，這份工作更爽的還有「幾乎兩個月就出國玩」，陳男更老實承認自己「與社會、與警界脫節」。

不過，因為疫情關係，陳男決定重拾書本報考警大研究所，他到知名專辦警察考試的補習班上課惡補，不過因為念過的法條全忘光，「選1科完全沒有法條的科目來讀」，果真他今年如願考上「110年警大公共安全研究所」，而且還拿下全時生榜首。陳男應補習班邀請，寫下上榜心得「鼓勵後進 」，陳男也因此自爆在航警局的「爽生活」。

此篇文被轉發到臉書「待轉區就是一個格子齁」，引起網友討論「誇張」、「爽字怎麼寫」、「比保七台銀駐警還爽」、「校訓『誠』，如實表達」等。也由於網友熱議，陳男發了澄清文道歉，「波及警察大學校譽，影響航警局名聲，同事兢兢業業於國門的維護，深感抱歉」，剛考上研究所就鬧風波，陳男不斷致歉，「定會深刻檢討改進，懇請給我自新的機會」。

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