中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美外形、火辣身材，是許多男粉絲心中的啦啦隊女神，常在社群平台分享生活日常的她，近日曬出一段深蹲影片，渾圓翹臀太吸睛。

巫苡萱防疫待在家不忘呼籲粉絲自主運動，並挖出一段疫情嚴峻前的活動影片，示範深蹲，影片中，她穿著啦啦隊制服，在鏡子前認真做深蹲，貼身制服搭配熱褲，讓好身材更是明顯，真實體態全被看光，尤其臀部線條更是被讚好看，連她自己都笑稱從背後看就是顆愛心屁股。

巫苡萱透露沒工作反而瘦了5公斤。（圖／翻攝自IG）

另外，巫苡萱也在貼文中自爆有工作時動的多吃的也多，影片中的她是50公斤，沒想到這一個月沒沒工作體重竟下降到45公斤，讓她自己也不解問道「我的肉呢？」

巫苡萱曬出影片後，不少粉絲激動留言「真材實料 沒在開玩笑」、「臀部線條好美」、「蹲下去的瞬間閃光燈好多」、「好一個翹臀」，更有不少人把重點放影片中的她是50公斤，好友曲曲羨慕直呼「為什麼妳45跟50都一樣瘦」之外，連熊熊也前來留言兼自嘲「50公斤長這樣？我之前47.48的時候肥的跟豬一樣」，讓巫苡萱看了忍不住回cue「幹嘛一直糾結我的體重啦，真的要被妳笑死。」