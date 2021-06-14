嘉義市政府與計程車業者合作，特約小黃接送長者接種疫苗。（廖素慧攝）

嘉義市政府推出「疫苗接種特約計程車」方案。（廖素慧攝）

因應疫苗從長輩開始施打，嘉義市政府推出「疫苗接種特約計程車」方案，方便設籍嘉義市、已預約接種疫苗卻無親屬接送的民眾使用，每趟車資100元，市府補貼50元、市民自費50元，來回兩趟自付車資100元，現有50輛特約小黃提供服務。

嘉義市政府社會處表示，疫苗接種特約計程車是專門針對設籍嘉義市、已經預約接種AZ疫苗且無親屬接送的嘉義市民所提供的服務，市民搭乘特約計程車後直接將自付金額50元交給司機，市府補助的50元則由計程車司機造冊向市府請款。

市府表示，市府提供特約計程車防疫物資如酒精，鼓勵計程車司機在接送客人的空檔，加強車內清消；而疫苗接種特約計程車行駛路線僅限於住家或住家附近約定點至市府指定的疫苗注射地點。

同時，疫苗接種特約計程車車程範圍限嘉義市轄內、限嘉義市民使用，特約計程車連絡電話（05）2276617。

市府表示，低收入戶、中低收入戶或經評估有經濟困難者，里長或里幹事向公所預約疫苗接種特約計程車，免收自付額；身心障礙者可由里長或里幹事向公所預約搭乘復康巴士者，免收自付額。

市府衛生局表示，符合85歲以上施打資格者有約5000人，但有些長輩已入住機構，會在機構施打，截至今天下午5點，83歲以上長者透過里長、里幹事登記施打的預約人數是3740人，其中85歲以上者約2500人。