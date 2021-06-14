端午連假過後，6月剩下半個月，下半年投資規劃隨即將展開，市場都在關注本周的聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議會不會有量化寬鬆(QE)縮減的訊息，分析師表示，QE縮減利空環伺，首當其衝的會是傳產股，而科技股能不能替代傳產股轉強，回歸多頭，或是和傳產形成輪動，甚至成為主流，都是重要觀察。

台股上周五(11日)在電子權值股領軍下開高震盪，台積電重返600元，航運股再度揚帆，加權指數收在17213.52點，上漲54.3點，周線連4紅，站在所有均線之上，市場都在等待FOMC會議結果，倫元投顧分析師錢冠州指出，通膨是市場近期最關注的議題，而縮減QE的聲浪也出來了，一般預料，釋放縮減QE的時間表可能在本周的FOMC利率決策會議，或是7月底的FOMC會議，以及8月底的全球央行會議。

錢冠州表示，電子股之前走勢疲弱，多頭火種在傳產股，但如果美國聯準會(Fed)真的縮表，在資金重新回到美元時，首當其衝的會是傳產股，鋼鐵、甚至航運可能都會受到影響，此時科技股能不能替代傳產股轉強，成為多頭指標，或是和傳產股輪動，就很重要，也就是說，縮表可能會出現一次主流轉換，如果轉換順利，科技股中又有幾個族群能承接火種，例如台積電、被動元件、矽晶圓等可以震盪向上，大盤的修正就不會有太多拉回。

在一個升息、縮表的市場環境下，代表經濟是往上的，錢冠州指出，就是因為經濟過熱，所以才要縮表或升息來收資金，據以往的經驗，在收資金一段時間後，股市往往會走一個先震盪、再創新高的節奏，經過多次升息、股市震盪，再創新高後，終於不再升息時，經濟會開始衰退，股市也會下跌，所以一定要關注縮表議題，但不用害怕。

美國5月消費者物價指數(CPI)年增率達5%，創近13年以來最大增幅，但因聯準會主席鮑爾等官員不斷強調，通脹只是暫時的，因此，一般市場多預期Fed不會在此次FOMC會議上對最新的通膨數據做出反應。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。