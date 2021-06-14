在戀愛關係中，好聚好散是最好的結局，但能夠做到的人卻少之又少。搜狐命理專欄近日便發文，指出射手座、摩羯座和天秤座的男性，每當對一段感情厭倦、想要分手的時候，都不願說出口，反而使用手段逼對方主動離開。

1、射手座

射手男很了解女生的心，這讓他們很容易就能夠贏得女生的芳心，並且在感情中佔據主導的地位，如果有一天他們對這段感情厭倦、想離開的時候，但卻不好意思將分手說出口，就會選擇故意和對方冷戰，長時間的冷暴力下，會讓女方因失望而主動離開，在未來談論起這段感情時，射手男還可以裝無辜，好像他們才是被分手的對象。

2、摩羯座

摩羯男性格比較自私高傲，不太會考慮他人的感受，在感情中如果他們失去了耐心，或覺得另一半和自己不合適，就會萌生想要離開的想法，但卻不會主動將分手說出口，而是用一些特別的手段，讓女方暴露自己的缺點，等到這時摩羯男再稍微無理取鬧、和對方大吵一架，好像會分手全是因為女方的錯誤，但真相是什麼，只有他們心裡清楚。

3、天秤座

天秤男的性格比較游移不定，在感情中也是這樣，不想得罪任何人，而無法立刻下定決心、做出決定，每當他們對一段感情感到厭煩、不在乎的時候，卻沒辦法真正確定自己是否想和對方分手，於是就率先擺出一副很受傷的樣子，替自己建立一個悲情人設，好像女方傷害了自己一樣，在面對輿論和壓力之下，另一半也不得不做出分手的選擇。