藝人賈永婕13日和多位演藝圈好友募資近7千萬，捐贈252台有「救命神器」之稱的「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC）給前線醫護單位，而資深媒體人黃光芹也響應這波募捐活動，募資48萬多元，捐贈出171台移動式冷氣機，不料此善舉竟遭衛福部針對，黃光芹表示，衛福部已擬好公文要對她開罰，她痛批，這種心盲眼瞎手拙的作法，既不合情、也不合理。

藝人 賈永婕募252台救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

黃光芹14日臉書發文表示，「自5月20日至6月14日，我與媒體人和朋友們的助醫護行動，業已告一段落，總計送出171台移動式冷氣機，包括南部三縣市」。

她指出，當初是偶然看見媒體好友發文，才興起送移動式冷氣機給快篩站醫護的想法，經媒體友人的推派，才由她出面進行整合。一開始就獲不願具名的友人，願率先送出10台，活動才順利展開。

黃光芹稱，「由於有華菱冷氣的義助，所以我將朋友所有的集資款項，總計48萬2900元，全數匯給雙北、彰化、台南和消防隊、人生百味、育幼院，讓他們自行購買防疫物資」。

捐贈收據。（圖/翻攝自 黃光芹臉書）

但讓她大感意外的是，「遺憾的是，衛福部竟以有人提出檢舉為由，下公文到我所屬的縣市，要他們對我開罰，不只送冷氣機、捐防疫物資被列為罪證，就連我為了回報陳明義議員協助安裝、運送冷氣機，而受託轉發開放林口人申請消毒的資訊，都被列為事證之一。這種心盲眼瞎手拙的作法，既不合情、也不合理，就法論法，也說不過去。我既未公開帳號，只是與特定友人私下集資。在此關鍵時刻拿特定人士開刀，阻卻良善美意，極為不智」。

最後，黃光芹透露，「目前裁罰案正在公文行走，是否裁罰尚未定案;而我心如秤，既化為杖，陪你們走一段，我就抱定主意，歡喜做，甘願受」。