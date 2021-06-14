東區轄內的「社團法人台中市秀老郎公益服務協會」，特別提供6部車輛免費接送行動不便長者到快打站。（東區公所提供／馮惠宜台中傳真）

台中市從15日起一連三天將在64個快打站，為85歲以上長者施打新冠肺炎AZ疫苗；其中東區分別在台中國小及進德國小禮堂設置快打站，為1392名長者施打，東區轄內的「社團法人台中市秀老郎公益服務協會」也特別提供免費接送服務。

考量85歲以上的老人家行動不易，東區轄內的「社團法人台中市秀老郎公益服務協會」，特別提供6部車輛免費接送行動不便長者到快打站，1部提供東區區公所運送防疫物資調度使用。

該協會理事長蔡文傑表示，因為東區長者眾多，85歲以上長者多為行動不便、走路吃力，且該會又是長期為東區長照交通接駁服務單位，所以特別為這次的疫苗施打提出了「愛秀交通接駁計畫」，做為區公所的後援、為東區長輩服務。

東區區長何宜真特別感謝該協會，發揮「老吾老、以及人之老」的精神，全力配合防疫工作，真正足感心！何宜真說，這個接駁服務是採「一長者一家庭」、不開放共乘方式進行，並於上車時以酒精消毒搭乘者的手部及鞋底；另外，也請大家配合全程配戴口罩、不飲食。東區有需要接駁服務的長輩，可請各里里長協助聯絡預約，施打疫苗更方便！