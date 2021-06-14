花蓮尚餘2876劑AZ疫苗，縣府規畫16日先替90歲以上非原民長者、85歲以上原民長者施打，戶籍不在花蓮的長者，則請聯繫村里長協助疫苗接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

中央配發花蓮13500萬劑AZ疫苗，待第二至五類對象接種完畢後，尚餘2876劑，縣府規畫16日先替90歲以上非原民長者、85歲以上原民長者施打，明天將會請村里長發放接種意願，若有交通需求，可聯繫復康巴士或愛心計程車等，由縣府安排交通工具前往接種地點。

縣長徐榛蔚表示，縣內75歲以上非原住民長者及65歲以上原住民長者共30290位，剩餘的2876劑疫苗，因此將90歲以上非原民長者（民國20年6月15日前出生）、85歲以上原民長者（民國25年6月15日前出生）共有3699位，歸類為第一梯次的接種順序，預計在16日陸續接種，戶籍不在花蓮的長者，則請聯繫村里長協助疫苗接種。

徐榛蔚也請長者的子女盡量陪同長者接種，她說，施打後要在現場休息30分鐘，若有任何過敏及副作用症狀，子女也能陪伴長者，通知醫護人員檢查，各村落會分時間施打，大約預留1個小時15分鐘，請大家不要擔心一定打得到疫苗。

針對行動不便長者接送施打疫苗，社會處長陳加富說，目前以復康巴士、長照專車與愛心計程車等支援接送長者接種疫苗，應請家屬撥打各符合資格長者專線，低收入戶費用全免；長照專車為疫苗施打公告對象具有長照交通接送資格並接獲村里長、村里幹事通知施打疫苗者，請家屬代為撥打長照專線1966。

若家屬無法接送，請通知村里長欲搭乘縣府安排交通工具；輪椅身障者可撥打復康巴士專線03-8358684；領有身障證明或重大傷病卡，或是獨居長者，則由愛心計程車進行交通接送服務，可撥打陽光計程車03-8511777、皇冠計程車市話4128-333或55168預約，費用依愛心計程車標準計費。

衛生局長朱家祥指出，符合年齡資格者，這兩天會收到調查接種意願的通知單，若長者無法判斷，請子女協助勾選，施打前，記得帶健保卡和通知單前往接種站，疫苗注射後的48小時也要留意長者的身體狀況。