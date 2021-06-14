南投縣新冠肺炎確診人數邁入一連5天「＋0」，這波AZ疫苗獲撥配1萬8000劑，自15日上午9時起開放預約。南投縣衛生局14日表示，其中，第六類的75歲以上長者有1萬1304劑，暫以設籍南投縣者為優先，呼籲就近向49家醫療院所及衛生所電話預約施打，其中，埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院及南投基督教醫院等3家醫院同步接受電話及網路預約服務。

南投縣衛生局表示，南投縣這波AZ疫苗在各地共49家醫療院所及衛生所預約施打，自15日上午9點起開放電話預約，一通電話限2人預約，以不接受現場掛號施打為原則，並於16日上午9點起開始接種。

南投縣衛生局並強調，75歲以上接種對象暫以設籍在南投縣者為優先，因目前新冠疫情處於社區傳播期間，建議就近在各地醫療院所施打，盡量減少移動避免傳播。

施打疫苗的49家醫療院所及衛生所中，有3家醫院同步提供網路及電話預約及施打服務，包括位於埔里鎮的埔里基督教醫院（https：／／www.pch.org.tw／）、竹山鎮的竹山秀傳醫院（https：／／www.csshow.org.tw／）及南投市的南投基督教醫院（https：／／ny.cch.org.tw／）等3家醫院。