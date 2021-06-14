美國空軍廷克空軍基地(Tinker AFB)持續嘗試3D列印來製作重要的零件，最近得到明顯的進展，五角大廈首次通過了3D列印的飛機引擎部份零件的「適航認證」。

BreakingDefense報導，這項計畫稱為 Pacer Edge ，是由美國空軍快速可持續性辦公室 (RSO)、空軍生命週期管理中心在推動，試驗基地在廷德爾基地，他們與通用動力公司合作，購置兩台GE Additive的金屬3D列印機，試著生產通用動力F110引擎的零件，而這一次得到認證的是油底殼蓋(engine sump cover)部分。

RSO的副執行官納森‧帕克(Nathan Parker)說，選用F110 的油底殼蓋，是一個很聰明的試驗，只要這一部份能夠通過適航，其他許多零件也就可以照辦。

用3D列印製作的引擎油底殼蓋。(圖/美國空軍)

「雖然 F110 油底殼蓋只是一小部分，但它對於 F-15 和 F-16 戰鬥機使用的引擎工作方式仍然很重要。其適航認證，使我們對於擴大使用 3D 列印零件，邁了重要一步。空軍高層很希望，3D零件 可以解決維護老化飛機和基礎設施，並且可以有效降低成本。

F-15與F-16可以使用2種引擎，分別是普惠的F100系列與通用的F110系列。目前普惠公司的主要產能都在生產供應給F-35戰機的F135引擎，因此較新款的F-15EX，與F-16V，都改用通用F110引擎，包括台灣申購的F-16V(Block 70型)也是。