美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府上週在評估一份關於中國廣東省台山核電廠氣體外洩的報告，因為持有電廠部分所有權的法國企業警告有「迫切的輻射威脅」。

CNN引述美國官員說法，並檢視一些文件後做出獨家報導。根據法國原子能公司（Framatome）寫給美國能源部的信，這家公司提出的警告指稱中國安全當局放寬了台山核電廠外的輻射檢測合格標準，以避免關廠。

一名消息人士說，即便法國原子能公司示警，美國總統拜登政府仍認為這座核電廠的問題還不到「危機程度」。

美國官員評估，現況對核電廠員工及中國民眾尚未構成嚴重安全威脅，但一家外國公司在合作的中國國營企業尚未承認問題時就單方面向美國政府求援，仍然非比尋常。

若核電廠外洩情況持續，或演變成更嚴重的問題，都有可能讓美國陷入複雜的處境。

美國官員透露，美國國家安全會議（NSC）上週在監控狀況的同時也數度召開會議，兩場是副主管層級，還有一場是11日的助理部長層級，由國安會議的中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）和軍備控管資深主任史都華（Mallory Stewart）主導。

消息人士說，拜登政府與法國政府討論過這次狀況，也請教過美國能源部的專家，還曾聯繫中國政府，但不清楚聯繫的程度。

美國政府不願說明事態評估，但國安會議、國務院和能源部官員都堅稱，若中國民眾蒙受任何風險，美國在現行核子事故相關條約下，會被要求如實告知。

法國原子能公司先是於5月底聯繫美國能源部，告知台山核電廠有潛在問題，接著在本月3日提出營運安全協助請求，正式要求允許他們分享美國技術援助以解決緊急安全事態，同時告知美國官員，反應爐正在外洩裂變氣體。

之後，根據CNN取得的備忘錄，法國原子能公司於本月8日進一步聯繫能源部，要求加速審查這項請求，內文提到：「現況對廠址和大眾而言是迫切的輻射威脅，法國原子能公司緊急要求技術資料轉移和協助的許可，好讓電廠恢復正常運作。」

CNN報導，文件還顯示，法國原子能公司向美國能源部求援，是因為中國政府機關持續提高這座電廠在不關閉的條件下可安全釋出氣體的上限。美國能源部並未直接回應相關說法。

美國國務院官員則說，國務院收到6月8日的信之後，立即開始與跨部會夥伴和法國政府聯繫。

核子科學家羅費爾（Cheryl Rofer）說：「法國會求援，這點並不令人意外。一般而言，這種事不算特別，尤其如果他們認為所聯繫的國家能提供某種特殊協助。」

她補充道：「但中國一向喜歡表現得一切一直都很順利。」

羅費爾於2001年自美國洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）退休。她指出，氣體外洩可能顯示更糟的狀況，「如果真的有氣體外洩，就意味有些圍阻體破損了，也可能有些燃料組件損毀，這會是更嚴重的問題」。

CNN取得的文件顯示，美國可以允許法國原子能公司提供技術援助或幫忙解決問題，但仍要由中國政府決定是否必須完全關廠。

CNN聯繫了北京、廣東省當局和中國駐華府大使館，以及與法國原子能公司共同營運台山核電廠的中國國有能源集團，均未獲回應。

CNN於11日首度聯繫法國原子能公司，數小時後，這家企業透過聲明承認「正在支援解決中國廣東省台山核電廠的性能問題」。

聲明提到：「根據現有資料，這座核電廠正在安全參數範圍內運作。我們的團隊正與相關專家合作評估狀況並提出解決方案，以處理任何潛在問題。」法國原子能公司並未直接回答CNN有關致信美國能源部的提問。

知情人士說，美國官員目前不認為這次外洩達到「危機程度」，但承認外洩量正在增加，需要密切監控。