全台進入三級警戒將近一個月，面對嚴峻疫情，許多人因為不能上班，生活陷入困頓，加上紓困補助資格不符，簡直苦不堪言。日前，Dcard就有一名在電影院打工的網友，因為班沒有收入，又無法申請補助，這1個月以來每天只能吃一餐，讓他不禁PO文心寒直呼「對政府已經沒任何信心。」

本土疫情肆虐，不少服務業者因為停班停工，憂心第三級警戒都還沒解除，生活就已經吃土。像日前Dcard上就有網友抱怨「我是在電影院上班的工讀生，原本玩命9要上映，可以期待忙碌的日子，但沒想到直接三級警戒，連班都沒了」，接著原PO無奈表示，加上「這次紓困4.0補助，永遠都是給一些不需要的人，而我想申請卻沒辦法，除了不是正職外，因為家庭年收入剛好超過40萬多一點，所以也無法申請。」

原PO稱自己帳戶餘額剩下千元不到，不知道能不能撐過疫情。（圖／翻攝自Dcard）

眼看帳戶餘額剩976元，原PO最後不禁大嘆「存款快要不夠我生活了，這一個月以來每天只能吃1餐，這次我對政府的政策很失望，需要的人都領不到，而大學生也只能領那幾千，這樣的日子不知還要過多久。」

此文一出，不少有同樣困難的網友都看了心有戚戚焉，紛紛回應「跟你一樣，每天在吃土+1，無能為力...只能跟你說，你不是孤獨的」、「我因為公司壓榨加上想另謀生路，在四月的時候離職了，結果五月爆發...完全打亂計畫」，還有人跟著批評紓困補助，直呼自己快撐不下去，先後表示「搞不懂，明明沒一樣超標也不能申請，標準很奇怪」、「家庭年收入剛好超過40萬多一點也無法申請，政府就是篤定家人出事會幫忙養」、「每天吃土+1，有工作卻沒有班可以上，需要補助的人都拿不到，是覺得我們有辦法活過打疫苗的時候嗎？」

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