新冠疫情延燒一年多，中央流行疫情指揮中心團隊已成為全民熟面孔，其中擔任醫療應變組副組長的羅一鈞，被衛福部草屯療養院醫師沈政男大讚是「數理資優又悲天憫人的文藝青年」，他還翻出羅一鈞跳級上台大的超狂經歷，並爆料他曾赴非洲行醫背後的真正原因。

沈政男13日在臉書談到有慢性病的老人家適不適合打AZ疫苗時說，如果不相信他，可以聽聽羅一鈞的講法，並強調他特別上網找了所有羅一鈞的相關資料指出，羅一鈞是建中數理資優生，據說是跳級考上台大醫學系，而且還是那年的聯考榜首，台大醫學系只念了六年就畢業。

沈政男指出，雖然羅一鈞數理資優，但他後來在醫學之外，最有興趣的似乎是藝文，他從網路上兩個羅一鈞十幾年前所寫的部落格，看到他在非洲行醫與美國受訓的紀錄，還看出他對文學有興趣、文筆不錯，也有在聽流行音樂與看一些電影，可以說是一個文藝青年。

此外，沈政男說，從羅一鈞後來走非典型行醫道路就知道，他對醫學本身並沒有那麼大的興趣。醫學系畢業後，剛好那時前總統陳水扁為了拓展邦交，開辦了非洲醫療團，而羅一鈞就是其中一員，當時最有名的是連加恩，而羅一鈞則是走上了更堅定的史懷哲之路。

沈政男指出，羅一鈞在馬拉威行醫兩年，原本打算學成後要回去幫助當地的愛滋病患，他對醫業的認同，在於這是一個救苦救難的工作，並不是他對醫學有多大興趣，而是為了幫助可憐的病患。

羅一鈞從馬拉威回台後，進入台大內科，然後在感染科受訓，在拿到感染科證照準備回馬拉威服務的時候，馬拉威跟台灣斷交了，於是羅一鈞只好到疾管局當防疫醫師，並為此到美國受訓兩年，後來羅一鈞就當了公家的防疫醫師，並順便在台大看診，主治愛滋病患。

沈政男說羅一鈞對病患很好，也編寫了教材，可說是仁心仁術。至於他為什麼不走博士、升教授的路？沈政男強調因為羅一鈞骨子裡就是一個文藝青年，而且是數理資優又悲天憫人的文藝青年，是一個最單純，卻也是一個最複雜的人，很少自我揭露，翻遍了他的兩個部落格，想要尋找更多個人的成長故事都找不到。

沈政男並肯定羅一鈞之前在PTT上看到大陸疫情相關訊息時，第一時間幫台灣升起了防疫警戒，成為國際典範。