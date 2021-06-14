台灣大體育家族高爾夫球女將李旻再報佳績，今日在LPGA美迪惠爾錦標賽（LPGA MEDIHEALChampionship）奪下亞軍，不僅為本季最佳表現，更締造個人生涯最佳紀錄！台灣大立即發出 6 位數激勵獎金祝賀李旻，感謝她在端午連假帶來好消息，為正在努力抗疫的全台人民加油打氣，並祝福李旻持續發揮「能所不能」的精神，不斷超越自己，續創佳績。

李旻四天的表現都非常亮眼，但由於同組芬蘭選手卡絲特倫最後一天表現太傑出，打出單場低於標準 7 桿，總成績低 14 桿的驚人成績，才讓李旻跟生涯首座 LPGA 冠軍擦身而過。

近期密集在美國征戰的李旻，在本次比賽中全程沈著奮戰，充分發揮 「能所不能」的拚勁，兩個禮拜內，從美次巡冠軍，跳升到美巡 LPGA 亞軍，替社會注入正向的能量。期待她繼續保持高昂鬥志，早日在 LPGA 大賽中拿下冠軍。

在疫情期間，台灣大哥大贊助的兩位高球選手李旻、徐薇淩，連續在 LPGA 球場中大放光芒，以優異的成績鼓舞民眾的士氣，激勵大家團結一心，共同面對疫情的挑戰！台灣大哥大將持續支持優秀選手，協助他們勇敢追夢，在世界的舞台上發光發熱。

李旻在賽後表示，選擇同時參加美次巡(Symetra Tour)、LPGA 兩個巡迴賽，就是希望能變得更堅強，在一場又一場的比賽與長途旅程中不斷面對未知與挑戰，充滿壓力的環境也訓練自己在球場上保持清晰的思路，今天這場球賽打出了生涯中的代表作，對接下來的比賽也充滿信心，在朝向冠軍的路上繼續努力！同時，李旻也再次感謝台灣大哥大讓她可以無後顧之憂地比賽，未來她也將繼續秉持「能所不能」的精神，挑戰各大國際賽事，為台灣爭光！