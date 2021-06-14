近期因數量較多的接種疫苗者遭變種病毒感染的案例發生，有專家建議補打第3劑加強針的說法極受重視。大陸疾控中心專家表示，疫苗接種後幾個月抗體水準會有所下降，但仍然有相當的保護力，是否補打第3針還需要開展相關研究，包括接種疫苗後人體的免疫記憶是否增強。

在大陸國務院聯防聯控機制疫情防控和疫苗接種的新聞發布會上，大陸疾控中心免疫規劃首席專家王華慶做出上述表示。他說，當務之急還是建立群體免疫屏障，消除免疫落差。至於後續是否需要加強免疫？如果要加強，怎麼樣加強？需要做更多研究。

另外，如果開展3劑次或後續加強免疫，要對安全性進行評估，只有綜合獲得充分證據以後，才能決定是否加強免疫。

對於接種疫苗後為何還感染，是否因為疫苗保護效力不夠？王華慶表示，目前為止，新冠疫苗不管是在臨床試驗獲得的保護效力，還是疫苗上市以後獲得的保護效果，其保護率都不是100%。有些人接種疫苗之後還感染，並不意味疫苗保護效力不夠，「不管是保護效果也好，還是保護效力也好，其實是對一個群體得出的一個結果。」要預防新冠肺炎，目前最好的辦法還是接種疫苗，如果人群當中有免疫力的達到一定閾值，就可以降低新冠肺炎的流行強度或者阻斷它的流行。

另一位大陸疾控中心研究員馮子健則表示，就廣東新一輪疫情來看，確診病例中沒有接種過疫苗的人群，轉為重症或者發生重症的比例顯著高於接種疫苗的人，表明接種以後對變異毒株仍然有保護作用。

在針對60歲以上老年人接種疫苗的安排上，大陸衛健委疾控局官員崔鋼表示，已經安排對60歲以上有接種需求，同時身體狀況比較好的老年人進接種疫苗工作。官方專門制定《新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種技術指南（第一版）》。對於60歲以上老人的接種工作有一系列統一的接種建議和具體要求。