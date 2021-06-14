加密貨幣今年以來的驚人漲勢，讓不少投資人趨之若鶩，電動車大廠特斯拉繼2月宣布開放以加密貨幣龍頭比特幣購買自家產品，加上執行長馬斯克不斷推崇包括狗狗幣等虛擬貨幣價值，讓比特幣一度漲破6萬美元大關，不料近月馬斯克以挖擴活動不環保為由，宣布暫停比特幣交易，導致比特幣價格暴跌幾乎腰斬，馬斯克也引來幣圈猛烈砲火。不過，馬斯克上周末發推文指出，只要比特幣能以再生能源進行挖礦活動，願意考慮恢復比特幣交易。

亞洲時段周一(14日)比特幣1顆一度來到39,784.6美元，大漲近11%，截至14日晚間6點05分，暫報39,162.8美元，上漲3318.3美元或9.26%。

馬斯克上周末在推特回應CoinTelegraph的文章提到，Sygnia 執行長 Magda Wierzycka抨擊特斯拉將買進15億美元價值的比特幣，是在低拉高拋，馬斯克回應，拋售其中10%只是要確認比特幣可以在不被市場影響輕鬆平倉。馬斯克也強調，當比特幣挖礦活動可以被證實合理使用比重、約50%的再生能源，符合環保趨勢，特斯拉將允許重新使用比特幣交易。

此外，比特幣的Taproot 軟分叉升級6 月12 日通過90% 同意門檻，這也是比特幣4年來最大升級，將於今年11 月生效。據CNBC報導，這次升級加強交易隱私和效率，專注比特幣發展的風險投資公司 Stillmark 的創辦人 Alyse Killeen 指出，這擴大對比特幣效用有興趣的企業家提供廣泛的應用機會。

Taproot作為適用 Schnorr簽名的腳本，在去年10月被結合到比特幣核心，並針對共識規則進行調整，改善隱私性與客擴充性等問題，並有效降低交易費用，已於今年1月成為Bitcoin Core 0.21.0 升級的項目之一，但目前仍在測試。