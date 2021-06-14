高齡接種15日上路，桃園首波針對81歲以上長者分3天開打，但有里長擔憂各縣市不同調，雙北長者恐怕會來瓜分桃園疫苗。（蔡依珍攝）

高齡接種15日上路，桃園採分齡分組施打，首波針對81歲以上長者分3天開打，但因同步開放不在籍施打，且雙北都限定85歲以上，不少里長都擔憂雙北81至84歲長者來桃園瓜分疫苗，直言縣市不同調，恐讓避免移動的美意變成變相鼓勵不在籍移動。

「沒有居住事實跨區來的，我們不會接受！」市長鄭文燦指出，25個學校接種站都有疫苗接種協助小組，協助個案判斷，另配置2醫師，提供復康巴士及輪椅等輔助設備，並由里長或里幹事協助居住地事實的認定，避免跨區施打浮濫，造成排擠效應，因此要先畫出紅線讓大家遵守。衛生局強調，上路首日一定會備齊疫苗，絕不會發生符合資格但打不到的情況。

桃園區龍鳳里長黃進仕說，近日接獲許多來電詢問不在籍施打疫苗，他都會告知可提前來服務處領接種通知單，減少現場排隊作業時間，但有些人覺得麻煩，他認為15日上路就是壓力測試，隨時要滾動式檢討調整，像是武陵高中校長林煥周非常認真，動線規畫完善，鄰近里長也都主動幫忙搭帳篷，希望減少長者排隊和群聚的狀況。

中聖里長崔美瑛說，近日最常上門索取的就是不在籍疫苗接種通知單，部分長者甚至吵著中央明明就宣布75歲以上就能打，為何桃園就要特立獨行以29年次當分水嶺，不諱言有里長通知書已全發完、有里長嚴格控管、有里長寧可現場發，她秉持符合資格才給，光她里內就已發放逾20張，關切備用疫苗儲量，擔憂不在籍者難估算：「施打現場不在籍多過在籍長者怎麼辦？」

桃園區豐林里長簡士強說，雙北僅開放85歲以上長者，但桃園16日放寬到84歲、17日更達81歲，擔憂周三後81歲至84歲的雙北銀髮族會跨區來打，「一定會很亂！」直言已有不少里民上門說要幫雙北的父母親預約，像是有里民堅稱82歲的父親輪流在兄弟間家住，他不常見該長者，但礙於為民服務，也只能發通知單，認為應該在籍優先，而非同步執行。