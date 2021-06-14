台灣本土新冠肺炎疫情嚴峻，累計452例死亡。前衛生署長、台灣社會調查所所長楊志良今(14)日在線上記者會中指出，台灣新冠死亡率偏高，將替所有新冠死亡者聲請國賠，明天起開放google表單登記。

根據《中廣》報導，楊志良表示，台灣新冠疫情致死率高於東南亞、南美以及非洲，政府說因為台灣患者都是以高齡為主。楊志良質疑，日本高齡者比台灣多，歐洲各國高齡結構也比台灣高，為什麼他們致死率沒有這麼高？簡直是胡說八道。

《中天》報導指出，楊志良質疑防疫官員，在立法院說了幾次謊？更痛批，為了疫苗不夠，大家吵成一團，互相內鬥，為什麼？就是疫苗不夠，政府是故意讓台灣老百姓，互相仇恨嗎？

《中廣》報導引述楊志良看法，照目前的趨勢，死亡人數恐怕超過500人。他甚至認為，國賠不能只用人民的納稅錢，蔡英文總統和指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌的財產都要凍結，拿出來賠。