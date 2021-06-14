據第一財經報導，復星時尚宣布收購義大利奢侈鞋履公司Sergio Rossi 100％股權，但未透露交易金額。其在公告中表示，該收購將進一步擴大復星時尚集團現有的時尚奢侈品牌版圖，並補強其在奢侈配飾領域的佈局。

奢侈品巨頭開雲集團曾於1999年收購該品牌的控制性股權，後於2015年出售給義大利私募基金Investindustrial。此前有消息稱，瑞士百年奢侈品牌Bally和義大利輕奢皮具公司Piquadro也有意競購Sergio Rossi。

Investindustrial亞洲區主席Michael Guan表示，中國已成為Sergio Rossi最重要的市場之一，近年取得了亮眼的增長，復星時尚會是幫助品牌在中國以及亞洲市場實現持續增長的理想夥伴。

目前，中國和日本市場占據了Sergio Rossi一半以上收益，它在日本擁有24家門店，在中國擁有12家門店，其中包括4家香港的直營店。