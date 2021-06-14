陳宏一（左）、魏瑛娟聯合執導的《揭大歡喜》收到許多國際影展邀約。（海鵬影業提供）

導演魏瑛娟（右）接受秘魯Al Este Film Festival國際影展的連線專訪。（海鵬影業提供）

國片《揭大歡喜》導演魏瑛娟14日接受秘魯Al Este Film Festival國際影展的視訊連線專訪，竟意外收到大禮。原來該影展策展總監大衛都彭切（David Duponchel）因為太愛該片，邀請她明年或後年去秘魯影展玩，並自願擔任嚮導、帶她去看秘魯古文明納斯卡線（Nazca Lines），讓魏瑛娟興奮地當場尖叫了起來！

郭雪芙、謝沛恩主演的《揭大歡喜》自今年2月在荷蘭鹿特丹影展首映後，4個多月來收到許多國際影展邀約，目前跑遍了阿根廷布宜諾斯艾利斯國際獨立影展、美國舊金山國際同志影展、瑞士納沙泰國際奇幻影展，以及英國倫敦華語電影節，成果相當豐碩。今年主持跨國連線記者會的「亞洲電影專家」吉米娜莫拉（Jimena Mora），除與魏瑛娟對談、並安排線上提問，記者會進行一個多小時欲罷不能，兩人從莎士比亞、女性職場、反思性別議題，再談到該片打破第四面牆的拍攝構想，甚至台灣受到不少日本文化影響，吉米娜都從片中略窺一二。

讓人驚訝的是，這位記者會的美麗主持人吉米娜莫拉，除是紀錄片導演，也是祕魯知名學者及文化人，現更任教於秘魯應用科學大學和秘魯羅馬天主教大學。魏瑛娟來頭也不小，除是紐約大學教育劇場碩士，擅長寫詩、創作劇本、劇團導演外，曾一手創立「莎士比亞的妹妹們的劇團」，編導30多齣戲劇，在國際藝術交流扮演重要的角色。而吉米娜搬出訪問魏瑛娟的12道訪綱，內容也將文學、劇場、表演、性別、文化、電影、歌曲、動畫等議題環環相扣，魏瑛娟接招受訪、對答精彩，連影展總監大衛都彭切都愛上了魏瑛娟，當場在視訊上邀她明年或後年此時造訪秘魯一探神秘的世界文化遺產「納斯卡線」。

Al Este Film Festival國際影展一年舉辦四次，並分四季於法國（春）、祕魯（夏）、阿根廷（秋）、哥倫比亞（冬）分別舉辦，而祕魯部分則加開「聚焦亞洲」單元，去年曾選進台灣電影《那個我最親愛的陌生人》，今年除陳宏一、魏瑛娟聯合執導的《揭大歡喜》外，蔡明亮的柏林獲獎片《日子》也獲邀放映。