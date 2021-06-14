報稅倒數，明(15日)起國稅局恢復現場臨櫃報稅服務，為避免群聚，財政部不斷透過臉書、LINE提醒「非必要別臨櫃，要前往先預約！」5區國稅局也嚴陣以待，並請民眾先上網查詢詳細預約方式。

財政部表示，因考量有部分民眾仍有臨櫃報稅之需求，15日起恢復所得稅報稅臨櫃服務，但請民眾儘量在家以網路或試算服務進行申報，以降低人流移動產生染疫風險，如有申報問題，可利用電話(詳各地區國稅局電話)、電子郵件或粉絲專頁洽詢，真的沒辦法網路報稅的民眾再行前往，但請注意！綜所稅採「預約制」，請先提前線上或電話預約，儘量減少現場停留時間，保護自己，也保護他人健康。

自財政部宣布將恢復臨櫃報稅後，財政部臉書及LINE即不斷提供教學文、傳送門，希望幫助大家能在家透過手機或網路報稅，財政部小編發文表示，雖然開放現場，但拜託大家：「非必要別臨櫃！還沒報稅的朋友，趁放假趕緊在家試著網路報稅，不知如何開始、不會不懂不清楚，可以 #爬文自學、#家人幫忙、#電話諮詢，報稅方式不只一種、請求支援也有很多方式。」

小編並表示，「麻煩大家了！看到這篇，請關心勸阻家中長輩、身邊親友，盡力在家報稅，一起不成為他人的負擔！」

財政部也提醒，如果真的必須現場臨櫃，請先提前線上或電話預約，因為服務量能有限，所以各國稅局與稽徵所是有限額的，詳細預約方式可以上五區國稅局專區查詢。目前五區國稅局都已建置線上預約系統，各國稅局也可線上查看叫號進度以及等待人數，方便民眾算好時間再出門。

另外，台北國稅局北投稽徵所臨櫃報稅服務，因配合台北市政府「市場分流措施」辦理，依照身分證統一編號或居留證字號末碼，分單、雙號分流入場，即每周一、三、五為單號，每周二、四為雙號。