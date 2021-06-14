夏宇童與孫協志倆人穩定交往三年，經常在公共場合被民眾目擊，倆人同框畫面相當幸福，引起許多粉絲的討論與支持。今（14日）夏宇童在個人臉書與粉絲分享，挑戰端午節傳統習俗立蛋的影片，畫面中可以看到夏宇童火辣的身材曲線，立刻引起許多粉絲的討論。

今（14日）夏宇童在臉書上分享，立蛋的影片中，她表示：「竟然不到三秒立蛋就成功！手忙腳亂，以為我會搞很久，並且趕快拍幾張，結果在拍影片的時候，愛犬Nini突襲，立蛋就立刻倒下了，可惜沒錄到Nini罪證的畫面，祝大家端午佳節快樂！」在影片中可以看到夏宇童穿著一深綠色的V領上衣，意外露出事業線巨乳，令許多粉絲看了直呼：「實在是好性感！」

昨（13日）夏宇童在家裡練吉他，自彈自唱給粉絲們聽，她表示：「想唱KTV的時候，就來練吉他，然後轉眼已天黑。」她表示，生理期第二天，就一直黏在沙發上休息，更是自嘲地幽默表示：「我沒有一天不是沙發馬鈴薯 。」

許多粉絲在底下留言表示：「端午節快樂」、「宇童你好厲害，立蛋成功了耶」、「祝你和協志哥端午節快樂，愛你喔！」、「宇童立蛋好強！」、「宇童立蛋，Nini搗蛋！」、「最後一秒那表情太經典了」、「好運必定很快來！」