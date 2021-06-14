國內新冠疫情今新增185例本土案例，以新北市98例最多。新北市長侯友宜下午召開記者會，除了感謝各界捐贈物資，並分享一則感人故事，新北一對小兄妹將自己存了多年的零用錢，在阿公阿嬤支持下，買了1萬個防護面罩，捐贈給第一線醫護人員。侯友宜表示，小兄妹還寫了一封信，讓他很感動。

新北市長侯友宜疫情記者會。（圖／直播畫面）

侯友宜今(14日)在防疫記者會表示，他特別感謝這對兄妹，用存了多年的零用錢，去買一萬個防護面罩，希望和大家一起共同防疫，還寫了一封信，這樣的行為讓他非常感動。

信件內容寫道：「侯市長您好，謝謝您用心地守護新北市，我現在只能在家上課，不能外出，這時我才感受到自由的美好，看到新聞報導，知道防護面具有短缺，我和哥哥拿出零用錢，買了一萬個防護面罩，希望我的面罩能幫到侯市長和第一線的醫護人員！我很高興能跟市長並肩作戰，讓市長牽起我的手，打敗COVID-19」。

從信中可見，兄妹倆還畫了插圖，有一隻大手、一隻小手，一起打敗病毒，並寫出2句精神標語「枕戈待旦，滴水穿石」，信的最後還備註：「如果收到面罩可以打電話通知我嗎？我怕我的錢被叔叔吃掉，所以要跟我說」，讓侯友宜表示，小朋友真的很可愛，也感謝他們的愛心。

網友紛紛在侯友宜臉書留言表示，「有你真好」、「端午節快樂，市府防疫團隊辛苦了！」、「市長加油，這陣子辛苦了，很多不實的流言蜚語，或是不實謠言攻擊，聰明的市民一定不信」。