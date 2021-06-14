國內疫情仍未降溫，而疫苗問題更是引起各界爭吵、質疑和一連串政治攻防，蔡英文總統也數度親上火線，針對疫情和疫苗問題發表談話，引發各界關注。對此，台北市議員王世堅接受電台訪問時表示，他認為蔡英文和全體國人都共同感受到疫情帶給社會的壓力，他更建議領導人物「不要偏聽」，廣聽大家的意見，充分討論後再形成決策。

資深媒體人蔡詩萍今(14日)在廣播節目《蔡詩萍嗆新聞》中，透過電話連線訪問王世堅，並問王世堅，最近蔡英文一周三次現身，算是很特別的例子，是不是蔡總統感受到民間壓力，以及大家對疫情的焦慮、對疫苗的渴求？他還問王世堅，做為基層民意代表，會給總統什麼建議？

王世堅表示，這暴露的訊息非常清楚，總統和全體國人共同感受到，疫情確實帶給社會壓力和緊張，「我具體建議，希望領導人物要做到不要偏聽，要博採眾議」，他還用自己的祖母當例子指出，做政策決定，不要偏聽，廣聽大家意見，集思廣益大家充分討論之後，再形成共識和決策。

王世堅還希望，除了不可以有權力的傲慢，也不能有知識的傲慢，「這個知識的傲慢就是說，你懂醫學、藥學、科學，我也懂，大家都懂，不應該說懂的人，就特別傲慢，學海無涯，無意間形成傲慢，非常不好」。同時，針對民間團體捐贈疫苗問題，他則認為應該要把複雜的事情簡單化。