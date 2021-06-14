國內新冠肺炎疫情從5月中升溫，全國三級警戒也延長到6月28日，也影響體育活動的進行，中華職棒今年賽季例行賽已經延賽4周，希望疫情盡快好轉、最快本月底、7月初復賽。

三級警戒相關防疫措施包括停止室內5人、室外10人以上家庭或社交聚會，避免不必要的移動、活動或集會，且休閒娛樂場所、觀展觀賽場所及教育學習場域都要關閉，因此原本正在進行季後賽的P+職籃、進行例行賽的中職都只能暫停比賽，近期中職計劃再開防疫會議，準備提交復賽計畫給中央流行疫情指揮中心審查，爭取最快6月底解除三級警戒後恢復比賽。

目前中職超過40場賽事延賽，為了復賽提出的相關防疫措施，例如採取「團進團出、點對點」，將現場工作人員數量降到最低，先不開放觀眾進場，也計劃將賽事移到疫情較嚴重的雙北地區之外進行，也會針對所有各隊教練、球員、工作人員等進行新冠病毒篩檢。

職業賽事無法順利進行，也無法開放，對於收入有一定程度影響，關於紓困方面，教育部體育署之前在例行記者會做過相關說明，負責紓困業務的綜合規劃組組長劉姿君表示，中職和P+歸類在非政府命令停業、因為新冠疫情升溫導致延賽，中職各球團跟聯盟可以針對營運損失狀況提出申請，若符合損失達50%，以正職員工人數乘以4萬元來一次性補貼員工薪資、各種營運成本。