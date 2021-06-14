中央氣象局連日來發布大雨特報，替水庫挹注不少，石門水庫自5月底梅雨季以來，蓄水量與日俱增，截至今(14)日晚間7點，蓄水率48.8%、蓄水量9900萬噸，與11日的8100萬噸相比，3天來進帳近1800萬噸。從水庫即時影像也可看出驚人對比，水壩旁的草坪越來越小，從6月1日的一大塊陸地，被淹到如今只露出一小片綠地。

Shihmen Reservoir Live Cam 石門水庫即時影像

根據水利署網站最新資料，石門水庫近期在鋒面降雨挹注下，水庫蓄水量已由今年最低點1550萬噸，回升至目前的9900萬噸，截至14日晚間7點，水庫蓄水率48.8%，水位230.58公尺，今日進水量797.3萬立方公尺，昨日水量上升3.57%。

對比6月1日的水庫即時影像可看出，水壩旁還露出一大塊陸地。(圖/截自桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube)

根據石門水庫即時影像，原本水壩旁露出的一大截陸地，至6月9日時黃土已幾乎被淹沒。(圖/截自桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel」YouTube)

此外，從水庫即時影像也可明顯看出，水壩旁的草坪越來越小，從6月1日的一大塊黃土及草地，至6月9日時黃土已幾乎被淹沒，14日即時影像曝光，發現露出的綠地又變更小了。

驚人對比目光，讓許多網友興奮，紛紛留言「今天沒下大雨，水庫還一直進賬」、「之前下在集水區的水會慢慢匯流」、「希望晚上再補雨」、「台灣加油」。至於目前橙色的水情燈號何時會變？北區水資源局表示，燈號調整須依未來供水需求及降雨預測考量，再由中央災害應變中心確定。