由朱一龍、童瑤主演的大陸諜戰劇《叛逆者》日前上映後，口碑和收視都相當不錯，被網友評為近期最佳陸劇，而近日網友更發現劇中飾演日本人池田英介的竟是《還珠格格》中的小鄧子薛亦倫，勾起網友無限回憶。

《叛逆者》開播就後就衝到收視第一，劇情和演員成都為熱搜話題，14日《還珠格格》小鄧子現狀突登上微博熱搜，原來是網友發現他也有出演夯劇《叛逆者》，認為兩個角色反差感太大，差點認不出來了。

薛亦倫登微博熱搜回應了。(圖／翻攝自微博)

薛亦倫之前曾拍片透露去電子廠應徵被拒。(圖／翻攝自微博)

而他本人在看到熱搜後，也曬出自拍照，自虧「歲月是把殺豬刀」。其實，薛亦倫在《還珠格格》後，仍持續演戲，只是都是配角，近來也跟上直播帶貨，不過他之前在影片稱自己找不到很好的工作，於是網友建議他去電子廠上班，沒想到他稱自己去了，但因為超齡人家不要他，連保安都不適合，讓網友都感嘆他怎麼淪落到這樣。

薛亦倫2017年娶小20歲嬌妻。(圖／翻攝自新浪娛樂)

薛亦倫近日在《叛逆者》演出讓人印象深刻。(圖／翻攝自微博)

不過不少人認為，那只是影片效果，他還是持續有戲拍，而且2017年還娶了比自己小20歲的年輕老婆，還生了可愛的雙胞胎兒子，家庭生活相當幸福，而他老婆顔值高，完全不輸線上明星。