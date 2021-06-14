等了2年，韓國經典驚悚懸疑劇《VOICE 4》終於回歸！這一季不同於之前三季，遠離大城市開拔到濟州島拍戲，並在劇中設定成假想的島嶼做為故事發生地點；宋承憲飾演的Derek Jo是一位韓裔美籍、隸屬於洛杉磯警察局的警察，是個原則主義者，為了調查妹妹的死因而來到該島嶼辦案。與李荷娜飾演的報案中心主任「姜權珠」一同辦案。

不過日前釋出的預告中，擁有4種人格的連環殺人魔和姜權珠竟長一樣，李荷娜14日首爾記者會上笑曝，這一次的大魔王的確有著跟姜權珠一樣的容貌與超強聽力，所以自己很不安，也出現了危機感，還很技巧性地說：「演戲時，鏡子前好像突然出現了犯人，我會關注那個犯人到底有多帥」，暗示正反派將會有精彩大對決。

14日首爾記者會上，新加入的導演申勇輝與宋承憲都坦言要加入這一部超人氣戲劇的壓力超級大，宋承憲更笑喊「若戲成功是應該的，若是失敗就是我的問題」，儘管戲齡已25年，仍有90％以上的巨大壓力，尤其前3季還有張赫跟李陣郁的精彩表現，但因為看過劇本後覺得相當有趣，所以還是開心接下這個角色。他也幽默比喻學生時期雖然沒有轉學過，但這次有想到轉學生的心情是不是也是如此，而且開拍前還做了惡夢，很怕被大家排擠，但幸好正式加入之後李荷娜等人都很幫忙自己，很快就適應了拍戲現場。

李荷娜也透露宋承憲的劇本都已經快被她翻看到爛掉了，上面還做了很豐富的筆記，相形之下自己就顯得很慚愧，一度還想把自己的劇本藏起來，但由此也可看出宋承憲有多用心做準備功課。一直是《VOICE》系列招牌女主角的她也表示，不管是《VOICE》系列還是姜權珠都是自己人生中的經典代表作品與角色，這一次更因為有了宋承憲與姜昇潤的加入，看到他們在現場努力的樣子也讓自己找回了初衷。

歌而優則演的男團「Winner」隊長姜昇潤，近幾年在戲劇上都有亮眼的表現，第一次飾演警察的他興奮表示，過去都演有犯罪經驗的角色，終於演個正派人物，欣慰自己的成長，他也感嘆於拍戲現場舉報中心黃金時間組的配合、互動與時間上的壓力，體驗到完全沒經歷過的台詞和演技，覺得在現場學到非常多東西。而從首季開始加入的孫恩書也頻稱讚姜昇潤，透露只要他一出現，現場氣氛就會非常開朗與活潑，自己也都從中受益，並透露過去一年自己都在休息，這次很開心終於等到第4季的開拍通知，感恩一切順利拍攝中。該劇19日起，每週六、日在愛奇藝國際站、friDay影音、LINE TV、myVideo跟播。