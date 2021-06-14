全台各大醫院急需被喻為「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），在藝人賈永婕號召下，許多企業大老及星友熱心響應，至13日已募集342台HFNC（總值9234萬元），展現民間快速又強大的動員力量！繼前一天火速親送50台到榮總、台大及亞東醫院後，14日是端午節，但賈永婕抱持「死神不放假，我們也不能放假」的決心，繼續忙著跑各大醫院，奔波一整天共送給慈濟醫院15台、新北市聯合醫院25台、北市聯合醫院25台、耕莘醫院5台，總共70台HFNC救命，且接下來每天都會將現貨用最快速度安排配送！

被封「抗疫女神」的賈永婕表示，這就是同島一命，「我們不是專業，沒辦法在前方作戰，我們也要想想自己能做什麼！」她非常感謝工作人員連夜組裝HFNC，後來能出貨的數量比想像中更多，很感謝願意加班的貨車司機願意在假日幫忙支援，讓HFNC直接上戰場！她不居功地說，要感謝的人真的很多，「很多人在我身邊幫忙，我可能只是比較容易被大家看到其中一位」。雖然這兩天陸續有很多企業廠商、生技公司、甚至藝人蘇慧倫等人都表達想要透過她捐贈的意願，但賈永婕目前都以「先等一下」暫時婉謝，因為目前台灣沒有這麼多現貨，且到貨時間也不一定。

一早就跑了5家醫院的賈永婕，下午光仁愛醫院就去了兩次，除了送救命神器HFNC之外，因為今天端午節沒有送便當，金鐘視后柯佳嬿主動打給她，因此相約下午4點一起去送肉桂捲、可麗露給醫護當點心，此外，徐若瑄也定了港式點心，所以她今晚11點還要去國泰、台安、馬偕醫院送宵夜，從一大早忙到深夜，果然神力「女鐵人」。