漲多的要賣，賣了才是你的！端午前夕最醒目的是萬海再創新高，收漲停174元，但陽明漲幅僅一半且差0.5元沒過高119.5元，長榮則同步創新高，貨櫃三雄的差異性開始出來，萬海是真正的航海王，長榮是大副，陽明是小老弟；另一個吸睛標的是高端，3根漲停板，收在275.5元，但305~318元不跑又要砍在阿呆谷了。

新冠疫情肆虐台灣，大家才發現原來生技才是真正護國神山，唯有發展生技產業才能真正保護台灣，半導體護國神山群需要台灣生技保護，此時高端二期解盲數據順利達標，將向食藥署申請EUA緊急授。疫苗成國防產業已是共識，我們應該超前部屬7月生技護城河！

台灣疫苗產業較具知名度有4家，國光生技、高端疫苗、安特羅、聯亞生技，安特羅則是國光生技的子公司。台灣生技公司都很小，國光生技去年營業額18.69億元，安特羅營業額3000萬元，高端還沒有疫苗上市，營業額僅1151萬元，股價飆上417元，淪為炒股疑雲，社會上吵得沸沸揚揚。台灣最具潛力的應該是走代工，鴻海創辦人郭台銘投資台康生技，和泰福應該是台灣生物相似藥最有實力的公司，未來高端進入疫苗量產，就得台康代工，台灣生物製劑要先投入，生技產業力道才會強大。

高端最後的結局，先上305~318後、下殺162元？!

高端從高點417元跌至6月8日190.5元，6/8擺脫連6個交易日開盤跌停的窘境，從逼近跌停戲劇性飆至漲停價228元。有投資人買高端慘賠40萬，終於體悟「生技股水太深」，筆者認為，生技股不是不能碰，要專業要做足功課，股票不是給我們一夜致富的，買股要會賣才是師傅，別紙上富貴。但哪個點位賣呢？投資人絕對不能等到恐怖平衡的時點。易經云：進退之間尤貴機先，機先一失則進退兩難矣。那麼高端最佳賣點在哪？305~ 318元就應該賣，否則190.5恐非低點，又將再見新一批韭菜被收割。台康生端節前最高195元、收盤176元，一根大黑K已經露餡，有投資人套在最高點，預期很快殺回6月1日低點130元？!甚至跌回郭董認購價91.5元？!

生技水深，業績才是王道

國內外疫苗會陸續到貨，疫情會走緩，生技水深，業績才是王道，需仔細評估。高端在2019年底時，股價約在30元左右，2021年5月股價最高已至417元，一年半漲幅超過13倍以上，然後417元反轉股價連跌6根跌停板，解盲前夕先拉了兩根漲停板，市場將獲得政府標案500萬劑，以及可望獲得食藥署緊急使用授權(EUA)的利多，又一次反映在股價之上，305~318元注意封頂反轉，小心回跌162元。

未來要注意關注施打國產疫苗，是否能被國際認證疑慮？高端解盲利多能撐多遠？當心不蝕本。關注快篩成常態，押注泰博、寶齡搭上全球篩檢趨勢，台灣衛福部終將開放居家使用檢測，雖取證時程還未確定，但已送件申請。目前具抗體快速篩檢產品皆須由醫事人員執行使用，但之後將效仿國際正式開放居家檢測。

5月營收表現來看，國內疫情嚴峻抗原快篩廠受惠國內檢測需求大幅增加，泰博因去年基期高，5月營收4.45億元，月增34.88%、年減30.03%，為歷史同期次高；寶齡富錦在抗原快篩訂單與新藥授權銷售分潤金挹注下，5月營收2.54億元，創歷史新高，6月這兩家營收有機會更上一層樓。

接著就是新冠病毒的解藥，目前發展治療新冠肺炎藥物的廠商如考逸達的產品FP-025的 COVID-19/ARDS有機會在今年底前取得二期臨床試驗結果；生華科CX-4945在臨床試驗二期階段；合一在6月8日公告，新藥FB704A向美FDA申請治療新冠肺炎二期臨床。另外，本月眾所矚目北極星的ADI-PEG 20代謝療法技術聯合標準化療用藥Gemcitabine + Docetaxel用於治療軟組織瘤之二期臨床試驗，6月4日ASCO線上年會以「口頭發表」引起熱烈討論，顯示前所未見的腫瘤反應，包括完全緩解的腫瘤反應，參與試驗的受試者總共有75人，其中有6人腫瘤完全消失，完全緩解CR比例高達8%，ADI-PEG20 治療肉瘤超猛，有6位病人完全治癒！

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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