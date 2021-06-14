國民黨大陸部今表示，台灣的新冠肺炎疫情持續延燒，至今已累計超過400多人死亡，對於家屬的悲痛感同身受，對於第一線醫護人員、海內外慷慨解囊支援的台商、台企表達感謝。對於湖北十堰市13日發生的天然氣爆炸案也表達關心，期盼後續搜救進展順利，向傷亡者及家屬表達慰問和哀悼。在端午節，兩岸卻都各自發生事故和疫情，但「相信人性的光輝可以戰勝環境的險阻，為兩岸開創美好的未來」。

國民黨大陸部主任左正東表示，台灣今天仍新增185例病例、15人死亡，每位去世的同胞都是我們的手足，家屬的悲痛我們感同身受，也當盡最大努力，支持所有在第一線的醫護，為抗疫防疫竭盡心力，避免更多的傷痛發生。

左正東說，當前臺灣疫情持續延燒，急需醫療物資和設備，特別是疫苗的購買和施打，對於防疫至關重要。在此緊要關頭，許多海內外的台商台企慷慨解囊、出錢出力，為第一線醫療體系解燃眉之急，此種雪中送炭、回饋鄉里的義舉，令人感佩。這些包括大陸全國台企聯，在這波疫情爆發之初，就表達願意捐贈世衛組織認可的疫苗。銀川台協發起向雙北醫護捐款活動，以及昆山天后宮發起百萬台商百萬心，連續三天茹素為台灣祈福的活動，還有很多台商慷慨解囊的活動，無法一一列舉，一併表達由衷感謝。

另外，大陸湖北十堰市6月13日清晨則發生燃氣爆炸事故，造成12人死亡、上百人輕重傷的不幸事件。國民黨大陸部對此事表達關心，期盼後續搜救進展順利，並向傷亡者及家屬表達慰問和哀悼。

左正東表示，在端午佳節，兩岸卻都各自發生事故和疫情，讓這個佳節不太平又帶著感傷。但台灣醫療人員不分晝夜的搶救病人、台商台企無論身處何方對於家鄉的關愛支持、和大陸消防人員奮不顧己的搶險救災，以及兩岸面對疾病與事故時的同理和相互關懷，都讓我們有理由相信，「人性的光輝可以戰勝環境的險阻，為兩岸開創美好的未來」。