中華男足16日凌晨將在2022世界盃亞洲區第2輪資格賽最後一戰遭遇地主科威特，由於科威特已確定無法晉級下輪，原本的西班牙籍教頭卡拉斯柯（Andres Carrasco）還因而辭職負責，中華隊希望延續上役攻破澳洲大門的鬥志，從地主手中取得積分，在2023亞洲區資格附加賽取得較有利的位置。

「我們目前球數領先關島1球，對科威特希望可以拿到積分。」中華隊總教練王家中說：「但我不會要求選手要進幾顆球，重點是防守的專注力，還有像上一場對澳洲鍥而不捨的拚戰精神。成敗教練扛，為了對得起自己還有凌晨看中華隊比賽的球迷，球員有責任呈現出最好的一面！」

7連敗的中華隊已篤定在B組墊底，最後一場的戰略目標就是希望在各組第5名的戰績比較上，至少能夠優於A組的關島，如此在亞洲盃資格附加賽應有兩輪拚晉級的機會。目前各組第5名只剩中華隊和關島的積分尚未開張，中華隊淨勝球負29，8場踢完的關島則是負30球。

中華隊這次出征科威特，雖然連輸給尼泊爾與澳洲，但對世界排名41的澳洲踢出敢鬥表現，新秀前鋒「饅頭」高偉傑更在下半場進球，證明中華隊對世足常客也能有破門能力，希望最後一戰能有更好的表現。

中華男足總教練王家中出席視訊賽前記者會。（中華足協提供）

然而高偉傑因為膝蓋不適，對澳洲進球後被換下場，近期甚至都是吃止痛藥進行訓練，王家中表示為保護球員，對科威特不會讓饅頭先發，視狀況能否替補上陣。而對澳洲送出漂亮助攻的涂紹捷，則可望迎來個人首場國際賽先發，與隊長吳俊青扛起中場。另一個難題是當家後衛陳威全對澳洲領到黃牌，系列賽累積兩黃遭到禁賽，對科威特只能作壁上觀。

不過科威特後防也有狀況，中後衛哈吉亞（Khaled Mohamed Ibrahim Hajiya）在0比0踢平約旦之戰領到紅牌，對中華隊也將缺陣。科威特因為11日（當地時間）踢平約旦，積分仍差約旦3分位居B組第3，即使最後一戰仍有機會攻上小組第2，但已確定無法成為戰績前5佳的分組第2，打進明年世足賽宣告夢碎。

科威特目前戰績3勝2和2負，最後一戰擊敗中華隊有機會拿下B組第2，卻對跨組比拚戰績毫無幫助。因為H組北韓退賽少1隊，分組第2的戰績比較只能以前4名為基準，不算對戰分組第5的成績。如此科威特只有8分，而戰績第6名的分組第2已有9分在手。

科威特教頭下台，對中華隊將由代理教頭耶納德（Thamer Enad）領軍，雖要捍衛地主顏面，但也可望啟用年輕球員吸收經驗。兩隊前年11月14日就曾在科威特城交手，當時中華隊以0比9慘敗，也是壓垮英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）的最後一根稻草，就看這次能否趁對手易帥討回顏面。